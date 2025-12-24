Рейтинг@Mail.ru
03:27 24.12.2025
"Просто уничтожат". В США жестко высказались о Калининграде
"Просто уничтожат". В США жестко высказались о Калининграде
Если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, ответ России будет незамедлительным и жестким, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 24.12.2025
в мире, нато, калининградская область, россия, европа, скотт риттер, николай патрушев
В мире, НАТО, Калининградская область, Россия, Европа, Скотт Риттер, Николай Патрушев
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРека Преголя в Калининграде
Река Преголя в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Если НАТО попытается атаковать Калининградскую область, ответ России будет незамедлительным и жестким, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью говорил, что НАТО может отключить свет в Калининграде. Нет, не может. Донахью будет мертв через час после нанесения силами НАТО удара по Калининграду. Русские просто уничтожат его командный пункт", — предупредил он.
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
24 ноября, 08:00
На прошлой неделе Владимир Путин, говоря о возможной блокаде Калининградской области, рассказал, что действия подобного рода приведут к невиданной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что все угрозы региону будут уничтожаться.
В июле командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области. По словам генерала, страны блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", который предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в альянсе.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявлял, что любое военное посягательство на российский регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у страны сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.
Постамериканский мир становится реальностью
1 ноября, 08:00
 
