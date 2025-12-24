Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил главу ЦБ чаще бывать на заседаниях правительства - РИА Новости, 24.12.2025
14:55 24.12.2025 (обновлено: 14:58 24.12.2025)
Путин попросил главу ЦБ чаще бывать на заседаниях правительства
Путин попросил главу ЦБ чаще бывать на заседаниях правительства
Путин попросил главу ЦБ чаще бывать на заседаниях правительства

резидент РФ Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ.
"Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
Путин обсудил с правительством итоги года и поручил усилить поддержку семей
Вчера, 14:53
 
