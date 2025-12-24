https://ria.ru/20251224/nabiullina-2064358944.html
Путин попросил главу ЦБ чаще бывать на заседаниях правительства
Путин попросил главу ЦБ чаще бывать на заседаниях правительства - РИА Новости, 24.12.2025
Путин попросил главу ЦБ чаще бывать на заседаниях правительства
Президент России Владимир Путин попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину почаще бывать на заседаниях правительства РФ. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:55:00+03:00
2025-12-24T14:55:00+03:00
2025-12-24T14:58:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064380614_0:144:3020:1843_1920x0_80_0_0_0979208fccc3411fae3d95cd7f7820fc.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064356380.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064380614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce31509cec1e8b685169e4fe60be51ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), владимир путин, политика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Политика, Россия
Путин попросил главу ЦБ чаще бывать на заседаниях правительства
Путин попросил Набиуллину чаще бывать на заседаниях правительства