В Пекине мальчик случайно разбил в музее золотую корону - РИА Новости, 24.12.2025
07:15 24.12.2025
В Пекине мальчик случайно разбил в музее золотую корону
В Пекине мальчик случайно разбил в музее золотую корону
В Пекине мальчик случайно разбил в музее золотую корону
Мальчик случайно опрокинул золотую корону стоимостью 280 тысяч долларов на выставке в Пекине, экспонат получил серьезные повреждения, пишет газета South China Morning Post.
2025-12-24T07:15:00+03:00
2025-12-24T07:15:00+03:00
2025
пекин, китай
Пекин, Китай
В Пекине мальчик случайно разбил в музее золотую корону

Мальчик случайно разбил корону стоимостью 280 тысяч долларов на выставке в Китае

ПЕКИН, 24 дек - РИА Новости. Мальчик случайно опрокинул золотую корону стоимостью 280 тысяч долларов на выставке в Пекине, экспонат получил серьезные повреждения, пишет газета South China Morning Post.
По информации издания, корону из золота весом два килограмма изготовил в качестве подарка художник, муж китайской интернет-знаменитости Чжан Кайи. Предмет был представлен в Beijing X Museum в китайской столице вместе с работами еще 86 художников в рамках выставки, посвященной теме любви.
Как написала газета, в декабре корона получила сильные повреждения. На видеозаписи с камер видеонаблюдения, опубликованной Чжан Кайи в соцсетях, в выставочном зале женщина пытается сфотографировать корону на мобильный телефон, а ее сын протирает прозрачный защитный футляр экспоната, чтобы мать могла сделать более качественный снимок. Футляр, который не был прочно закреплен на постаменте, упал, и корона разбилась.
Чжан Кайи в своих соцсетях сообщила, что опубликовала видео не для того, чтобы требовать компенсацию с матери и сына. Она сообщила, что корона была застрахована. По ее словам, страховая компания, музей, а также она и ее муж совместно понесут убытки. Девушка также напомнила родителям о необходимости следить за своими детьми на выставках.
Как пишет газета, мнения интернет-пользователей о ситуации разделились. Одни раскритиковали мать и сына, другие говорили, что ответственность должен нести организатор выставки за то, что не закрепил должным образом футляр на постаменте.
