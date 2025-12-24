Историк Мягков сравнил МУС с нацистским судом

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Международный уголовный суд - это не суд, а фарс, насмешка над Нюрнбергским трибуналом, заявил в интервью РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Это не суд, это фарс. Это именно фарс. Это насмешка, скажем так, над Нюрнбергским трибуналом. Где тут силы добра? То есть силы "добра", как они считали, бомбили Югославию, убивали мирных жителей, растерзали Ливию на части, растерзали Сирию на части… Наоборот, силы зла пытались организовать свой сатанистский, по сути дела, трибунал над силами добра. То есть над безвинными людьми. Посмотрите, что там творится, сколько людей мирных погибло, в том числе из-за тех приговоров, которые выносил этот трибунал", - сказал агентству Мягков, отвечая на вопрос, почему МУС не смог стать постоянным "Нюрнбергом".
Историк сравнил МУС с нацистским судом.
"Скорее, этот МУС похож на нацистский суд… Больше похож этот суд в Гааге на гитлеровский суд, чем на какой-то справедливый суд", - добавил Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 процессов в Нюрнберге, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.