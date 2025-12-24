Рейтинг@Mail.ru
Количество занятых в сфере МСП Якутии достигло почти 135 тысяч человек
24.12.2025
14:54 24.12.2025
Количество занятых в сфере МСП Якутии достигло почти 135 тысяч человек
Численность занятых в сфере МСП Республики Саха (Якутия) по итогам 2025 года составила 134 479 человек, что на 10 642 больше, чем годом ранее
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Численность занятых в сфере МСП Республики Саха (Якутия) по итогам 2025 года составила 134 479 человек, что на 10 642 больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.
Одновременно увеличилось и общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства — до 45,79 тысячи единиц, рост составил 5%. Число самозанятых граждан достигло 70,7 тысячи, что на 17% превышает показатель предыдущего года.
В министерстве предпринимательства, торговли и туризма региона отметили, что эти цифры отражают расширение бизнес-активности как в городах, так и в муниципальных районах.
В этом году поддержка МСП оказывалась в рамках региональных и федеральных программ. На реализацию мероприятий было направлено 10,6 миллиона рублей. В течение года предпринимателям предоставили более 17 тысяч консультационных услуг, проведено 376 обучающих и деловых мероприятий с охватом свыше 5 тысяч человек. Работа велась не только в Якутске, но и в районах республики, что позволило расширить доступ к мерам поддержки.
Значимую роль в формировании занятости сыграла инфраструктура поддержки предпринимательства. В 15 муниципальных образованиях продолжили работу бизнес-инкубаторы, резидентами которых в 2025 году являлись 287 предпринимателей. Совокупная выручка резидентов составила 326 миллионов рублей, создано 364 рабочих места. Финансовая поддержка предоставлялась через льготные займы и поручительства: помощь получили 227 субъектов МСП на сумму 770,97 миллиона рублей.
Параллельно велась работа по развитию туризма как одного из направлений малого бизнеса. В республике действуют 26 туроператоров, сформировано 117 маршрутов. В 2025 году аттестацию прошли 26 специалистов туристской сферы, еще более 40 заявок подано на последующие этапы. В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" на поддержку отрасли было предусмотрено 30,3 миллиона рублей, по итогам конкурсного отбора поддержку получили 53 предпринимательских проекта.
Отдельное внимание уделялось поддержке креативных индустрий и развитию интеллектуальной собственности. Для представителей креативного бизнеса был запущен специальный кредитный продукт с суммой финансирования до 2 миллионов рублей, а для IT-компаний — до 5 миллионов рублей.
В ведомстве заключили, что достигнутые показатели занятости в сфере малого и среднего предпринимательства будут учтены при формировании дальнейших мер поддержки и планировании работы по развитию предпринимательской среды в Республике Саха (Якутия).
