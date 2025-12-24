Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Москвы завершили обновление 24 домов
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:27 24.12.2025 (обновлено: 13:28 26.12.2025)
На юго-востоке Москвы завершили обновление 24 домов
На юго-востоке Москвы завершили обновление 24 домов
На юго-востоке Москвы завершили обновление 24 домов

Обновление 24 домов завершили на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Обновление 24 домов завершили на ранее благоустроенных улицах на юго-востоке Москвы, отремонтировали фасады, входы, балконы и заменили ряд инженерных систем, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Двадцать четыре дома привели в порядок на ранее благоустроенных улицах юго-востока столицы. У зданий отремонтировали фасады, входы, балконы и заменили ряд инженерных систем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обновление специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Одно из зданий - дом 15 на Грайвороновской улице. Оно было возведено в 1986 году. На объекте прошли работы по ремонту фасада. Его привели в порядок по современной технологии с применением фиброцементных панелей. После расчистки и промывки, а также ремонта межпанельных швов специалисты установили кронштейны по всей поверхности здания.
"Потом утеплили фасад плитами из минеральной ваты, установили оконные обрамления, а поверх утепления - направляющие. Затем обшили фасад панелями из фиброцемента и параллельно отремонтировали входы, окна в местах общего пользования, цоколь и отмостку. Установили корзины для кондиционеров. Балконы привели в порядок, в том числе обновили балконные плиты, зачистили, зашпаклевали и окрасили бетонные экраны", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что завершился капитальный ремонт и в многоквартирном доме, расположенном по адресу Тихорецкий бульвар, дом 14, корпус 1. Это типовой панельный дом 1978 года постройки. Специалисты отремонтировали фасад, крышу и заменили ряд инженерных систем. Фасад восстановили по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.
"Для удобства жителей работы провели в несколько этапов. Сначала простукали фасады и удалили бухтящую плитку. Потом тщательно промыли стены специальными очищающими средствами и нанесли клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные составы. После полной подготовки фасадных плоскостей приступили к герметизации швов и окраске фасада. На завершающем этапе отремонтировали входы, балконы и цокольную часть здания", - отмечается в сообщении.
Кроме того, капитально отремонтировали дом, расположенный по адресу улица 1-я Дубровская, дом 8/12. Он был построен в 1928 году в стиле конструктивизма. На объекте отремонтировали фасад, крышу, подвальные помещения, а также заменили ряд инженерных систем. Особое внимание уделили восстановлению архитектурных элементов здания, чтобы вернуть облик, присущий архитектурному стилю и времени постройки.
"Специалисты расчистили площадь фасада, обработали места намокания антисептическим составом, привели в порядок штукатурный слой и (провели) ремонт архитектурных элементов. Затем стены окрасили в исторический цвет. В завершение отремонтировали входы, заменили экраны балконов, установили современные окна в местах общего пользования и обновили цоколь здания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".
