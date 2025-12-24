Рейтинг@Mail.ru
18:15 24.12.2025
Норвежский экс-посол похвалил качество жизни в Москве
Бывший посол Норвегии в РФ Роберт Квиле похвалил качество жизни в Москве, отметив хорошее состояние дорог и обилие ресторанов.
норвегия
москва
россия
норвегия, москва, россия
Норвегия, Москва, Россия
Норвежский экс-посол похвалил качество жизни в Москве

Норвежский экс-посол Квиле похвалил качество жизни в Москве

Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Бывший посол Норвегии в РФ Роберт Квиле похвалил качество жизни в Москве, отметив хорошее состояние дорог и обилие ресторанов.
Квиле работал послом Норвегии в Москве с 2022 года по осень 2025.
"За дорогами и тротуарами ухаживают, (растения - ред.) в парках подстриженные, в городе полно прекрасных ресторанов... Рестораны полны, поэтому лучше бронировать столик заранее. А автопарк, он совсем за гранью. Это автомобили класса люкс, которых мы никогда не видим в Норвегии", - приводит слова Квиле журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
Экс-посол также отметил, что ассортимент товаров в столице превосходный.
Собянин рассказал о развитии в Москве концепции 15-минутного города
