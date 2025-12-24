https://ria.ru/20251224/moskva-2064436546.html
Норвежский экс-посол похвалил качество жизни в Москве
Норвежский экс-посол похвалил качество жизни в Москве - РИА Новости, 24.12.2025
Норвежский экс-посол похвалил качество жизни в Москве
Бывший посол Норвегии в РФ Роберт Квиле похвалил качество жизни в Москве, отметив хорошее состояние дорог и обилие ресторанов. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:15:00+03:00
2025-12-24T18:15:00+03:00
2025-12-24T18:15:00+03:00
норвегия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064073021_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_d3c880ea5c64fd05f10876704d562522.jpg
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064401933.html
норвегия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064073021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a074f95d33860a31611560d96e1afe8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, москва, россия
Норвежский экс-посол похвалил качество жизни в Москве
Норвежский экс-посол Квиле похвалил качество жизни в Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Бывший посол Норвегии в РФ Роберт Квиле похвалил
качество жизни в Москве, отметив хорошее состояние дорог и обилие ресторанов.
Квиле работал послом Норвегии
в Москве
с 2022 года по осень 2025.
"За дорогами и тротуарами ухаживают, (растения - ред.) в парках подстриженные, в городе полно прекрасных ресторанов... Рестораны полны, поэтому лучше бронировать столик заранее. А автопарк, он совсем за гранью. Это автомобили класса люкс, которых мы никогда не видим в Норвегии", - приводит слова Квиле журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
Экс-посол также отметил, что ассортимент товаров в столице превосходный.