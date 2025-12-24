Рейтинг@Mail.ru
Москва перейдет на новый уровень здравоохранения, заявил Собянин - РИА Новости, 24.12.2025
16:50 24.12.2025
Москва перейдет на новый уровень здравоохранения, заявил Собянин
Москва перейдет на новый уровень здравоохранения, заявил Собянин
москва
сергей собянин
московская городская дума
москва
москва, сергей собянин, московская городская дума
Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума
Москва перейдет на новый уровень здравоохранения, заявил Собянин

Собянин: Москва перейдет на качественно новый уровень здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПациентка в холле поликлиники
Пациентка в холле поликлиники. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва перейдет на качественно новый уровень здравоохранения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее в ходе заседания Московской городской Думы Собянин обозначил целью правительства Москвы создание лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения, что требует комплексной программы: полного обновления материально-технической базы, повсеместного внедрения современных медицинских технологий и правильной организации медицинской помощи.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Москве выросла скорость оказания первой медпомощи, заявил Собянин
Вчера, 15:46
"Реализация названных мной проектов позволит перейти на качественно новый уровень городского здравоохранения. Для всех нас здравоохранение – это один из самых главных приоритетов, наше здоровье - главный приоритет", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
Он также рассказал, что в активной фазе реализации еще несколько масштабных проектов, одним из них станет завершение модернизации системы медицинской помощи женскому населению. На смену тесным маломощным консультациям придут современные центры женского здоровья, в Москве работает уже 16 таких центров, а через год их число вырастет до 25, подчеркнул Собянин.
Мэр столицы отметил важность внедрения современных технологий и стандартов лечения в городских стационарах, которые значительно сократят сроки госпитализации и улучшат результаты лечения. Он добавил, что искусственный интеллект уже сегодня является базовой медицинской технологией.
"Фактически в 2025 году мы перешли к умному приёму в поликлиниках. Также благодаря искусственному интеллекту были достигнуты без преувеличения прорывные результаты профилактики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний пациентов трудоспособного возраста", - заключил Собянин.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Собянин заявил, что московское здравоохранение находится на мировом уровне
3 декабря, 18:43
 
