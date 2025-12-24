https://ria.ru/20251224/moskva-2064411745.html
Москва перейдет на новый уровень здравоохранения, заявил Собянин
Москва перейдет на новый уровень здравоохранения, заявил Собянин - РИА Новости, 24.12.2025
Москва перейдет на новый уровень здравоохранения, заявил Собянин
Москва перейдет на качественно новый уровень здравоохранения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:50:00+03:00
2025-12-24T16:50:00+03:00
2025-12-24T16:50:00+03:00
москва
сергей собянин
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003407187_0:433:2871:2048_1920x0_80_0_0_9f5202dfbc48d8524ebdace17227c5d0.jpg
https://ria.ru/20251224/medpomosch-2064382937.html
https://ria.ru/20251203/sobyanin-2059595066.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003407187_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_75101c9628be5c59fbf0676777924f99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, московская городская дума
Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума
Москва перейдет на новый уровень здравоохранения, заявил Собянин
Собянин: Москва перейдет на качественно новый уровень здравоохранения
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва перейдет на качественно новый уровень здравоохранения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее в ходе заседания Московской городской Думы Собянин обозначил целью правительства Москвы создание лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения, что требует комплексной программы: полного обновления материально-технической базы, повсеместного внедрения современных медицинских технологий и правильной организации медицинской помощи.
"Реализация названных мной проектов позволит перейти на качественно новый уровень городского здравоохранения. Для всех нас здравоохранение – это один из самых главных приоритетов, наше здоровье - главный приоритет", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
Он также рассказал, что в активной фазе реализации еще несколько масштабных проектов, одним из них станет завершение модернизации системы медицинской помощи женскому населению. На смену тесным маломощным консультациям придут современные центры женского здоровья, в Москве работает уже 16 таких центров, а через год их число вырастет до 25, подчеркнул Собянин.
Мэр столицы отметил важность внедрения современных технологий и стандартов лечения в городских стационарах, которые значительно сократят сроки госпитализации и улучшат результаты лечения. Он добавил, что искусственный интеллект уже сегодня является базовой медицинской технологией.
"Фактически в 2025 году мы перешли к умному приёму в поликлиниках. Также благодаря искусственному интеллекту были достигнуты без преувеличения прорывные результаты профилактики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний пациентов трудоспособного возраста", - заключил Собянин.