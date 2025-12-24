Москва перейдет на новый уровень здравоохранения, заявил Собянин

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва перейдет на качественно новый уровень здравоохранения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее в ходе заседания Московской городской Думы Собянин обозначил целью правительства Москвы создание лучшей в мире системы массового доступного здравоохранения, что требует комплексной программы: полного обновления материально-технической базы, повсеместного внедрения современных медицинских технологий и правильной организации медицинской помощи.

"Реализация названных мной проектов позволит перейти на качественно новый уровень городского здравоохранения. Для всех нас здравоохранение – это один из самых главных приоритетов, наше здоровье - главный приоритет", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.

Он также рассказал, что в активной фазе реализации еще несколько масштабных проектов, одним из них станет завершение модернизации системы медицинской помощи женскому населению. На смену тесным маломощным консультациям придут современные центры женского здоровья, в Москве работает уже 16 таких центров, а через год их число вырастет до 25, подчеркнул Собянин.

Мэр столицы отметил важность внедрения современных технологий и стандартов лечения в городских стационарах, которые значительно сократят сроки госпитализации и улучшат результаты лечения. Он добавил, что искусственный интеллект уже сегодня является базовой медицинской технологией.