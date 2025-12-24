Собянин заявил о завершении модернизации амбулаторного звена в Москве

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полная модернизация амбулаторного звена Москвы завершена в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что завершена реконструкция и строительство порядка 170 больничных корпусов, что составляет практически половину от всего больничного комплекса.