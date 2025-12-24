https://ria.ru/20251224/moskva-2064405467.html
Собянин заявил о завершении модернизации амбулаторного звена в Москве
Собянин заявил о завершении модернизации амбулаторного звена в Москве - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин заявил о завершении модернизации амбулаторного звена в Москве
Полная модернизация амбулаторного звена Москвы завершена в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
москва
сергей собянин
московская городская дума
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
общество
москва
Собянин заявил о завершении модернизации амбулаторного звена в Москве
Собянин: в Москве в 2025 году завершили полную модернизацию амбулаторного звена