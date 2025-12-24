Рейтинг@Mail.ru
16:38 24.12.2025
Собянин заявил о завершении модернизации амбулаторного звена в Москве
Собянин заявил о завершении модернизации амбулаторного звена в Москве
Полная модернизация амбулаторного звена Москвы завершена в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
москва, сергей собянин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025, общество
Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025, Общество
Логотип "Моя поликлиника". Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полная модернизация амбулаторного звена Москвы завершена в 2025 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Завершена практически полная модернизация амбулаторного звена, в результате москвичи получили полностью обновленные поликлиники", - сказал Собянин на заседании Мосгордумы.
Мэр также отметил, что завершена реконструкция и строительство порядка 170 больничных корпусов, что составляет практически половину от всего больничного комплекса.
МоскваСергей СобянинМосковская городская думаОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025Общество
 
 
