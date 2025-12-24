Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/moskva-2064400312.html
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году
Объем инвестиций из всех источников финансирования в Москве по итогам 2025 года может превысить 9 триллионов рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:21:00+03:00
2025-12-24T16:21:00+03:00
москва
сергей собянин
московская городская дума
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90906/08/909060880_0:58:3036:1765_1920x0_80_0_0_91c3e92939670b74a2ea48278296a86b.jpg
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064377985.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90906/08/909060880_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_b5a20baaf4ac042269956d6639d14279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году

Собянин: объем инвестиций в Москве в 2025 году может превысить 9 трлн рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Объем инвестиций из всех источников финансирования в Москве по итогам 2025 года может превысить 9 триллионов рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
"По итогам 2025 года объем инвестиций из всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 триллионов рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года", - сказал Собянин.
Турист из Китая гуляет на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин назвал 2025 год для Москвы рекордным по турпотоку
Вчера, 15:33
 
МоскваСергей СобянинМосковская городская думаОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала