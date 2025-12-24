Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Объем инвестиций из всех источников финансирования в Москве по итогам 2025 года может превысить 9 триллионов рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По итогам 2025 года объем инвестиций из всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 триллионов рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года", - сказал Собянин.