https://ria.ru/20251224/moskva-2064400312.html
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году
Объем инвестиций из всех источников финансирования в Москве по итогам 2025 года может превысить 9 триллионов рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:21:00+03:00
2025-12-24T16:21:00+03:00
2025-12-24T16:21:00+03:00
москва
сергей собянин
московская городская дума
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90906/08/909060880_0:58:3036:1765_1920x0_80_0_0_91c3e92939670b74a2ea48278296a86b.jpg
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064377985.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90906/08/909060880_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_b5a20baaf4ac042269956d6639d14279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Москва, Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Собянин рассказал об объеме инвестиций в Москве в 2025 году
Собянин: объем инвестиций в Москве в 2025 году может превысить 9 трлн рублей