https://ria.ru/20251224/moskva-2064399514.html
Собянин рассказал, сколько рабочих рук не хватает в Москве
Собянин рассказал, сколько рабочих рук не хватает в Москве - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал, сколько рабочих рук не хватает в Москве
Дефицит трудовых ресурсов в столице составляет от 400 до 500 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:19:00+03:00
2025-12-24T16:19:00+03:00
2025-12-24T16:19:00+03:00
москва
московская городская дума
сергей собянин
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155113/46/1551134641_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6dde8912e9123f9aa50e661a3f15e03b.jpg
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064278789.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155113/46/1551134641_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_92a9d61e7e7e5c5dd0be13db5ccf0030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская городская дума, сергей собянин, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Москва, Московская городская дума, Сергей Собянин, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Собянин рассказал, сколько рабочих рук не хватает в Москве
Собянин: дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет около 500 тысяч человек