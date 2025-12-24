Собянин рассказал, сколько рабочих рук не хватает в Москве

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дефицит трудовых ресурсов в столице составляет от 400 до 500 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в будущем этот дефицит будет только нарастать из-за демографического кризиса в стране.