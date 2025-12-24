Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал, сколько рабочих рук не хватает в Москве - РИА Новости, 24.12.2025
16:19 24.12.2025
Собянин рассказал, сколько рабочих рук не хватает в Москве
Собянин рассказал, сколько рабочих рук не хватает в Москве
Дефицит трудовых ресурсов в столице составляет от 400 до 500 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
москва
московская городская дума
сергей собянин
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
москва
москва, московская городская дума, сергей собянин, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Москва, Московская городская дума, Сергей Собянин, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
Собянин рассказал, сколько рабочих рук не хватает в Москве

Собянин: дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет около 500 тысяч человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабочие в Москве
Рабочие в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Рабочие в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дефицит трудовых ресурсов в столице составляет от 400 до 500 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
"Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400 до 500 тысяч человек", - сказал мэр в ходе заседания.
Он отметил, что в будущем этот дефицит будет только нарастать из-за демографического кризиса в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции Новаторская южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин подвел итоги строительства метро в Москве в 2025 году
МоскваМосковская городская думаСергей СобянинОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
 
 
