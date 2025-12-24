https://ria.ru/20251224/moskva-2064396020.html
В Москве построят и реконструируют тысячу школ, заявил Собянин
В Москве построят и реконструируют тысячу школ, заявил Собянин - РИА Новости, 24.12.2025
В Москве построят и реконструируют тысячу школ, заявил Собянин
Около тысячи школьных зданий будет построено и реконструировано к 2032 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:12:00+03:00
2025-12-24T16:12:00+03:00
2025-12-24T16:12:00+03:00
сергей собянин
московская городская дума
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064378346_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_0ec48da2082ea3cba5d6ab4334f5cfd0.jpg
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064278789.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064378346_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_8906fdd00ae790ce7d7814e39a49117c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Сергей Собянин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
В Москве построят и реконструируют тысячу школ, заявил Собянин
Собянин: около тысячи школ построят и реконструируют к 2032 году