Собянин в отчете перед Мосгордумой рассказал о развитии Москвы

© Фото : Глазами Шапошникова/Telegram Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы на заседании Московской городской думы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с отчетом перед депутатами МГД . Среди прочего он рассказал об экономических успехах столицы, развитии метро и вкладе города в достижение целей спецоперации.

Основные заявления — в материале РИА Новости.

Об экономических успехах

Столица занимает второе место по размеру экономики среди крупнейших мегаполисов планеты.

« "Москва является безусловным лидером страны в развитии таких направлений, как искусственный интеллект, цифровые двойники физических объектов". Сергей Собянин Мэр Москвы Мэр Москвы

Так, IT-сектор вырос в два раза, а его доля в городской экономике составляет уже около десяти процентов, подчеркнул мэр.

Также в столице увеличивается объем инвестиций, по итогам 2025-го он может превысить девять триллионов рублей.

« "Это в четыре раза больше показателей 2010 года". Сергей Собянин Мэр Москвы Мэр Москвы

ВРП города увеличится до 6,7 процента. Количество посещающих Москву туристов ежегодно растет, благодаря чему к 2030-му вклад отрасли вгорода увеличится до 6,7 процента.

« "Нынешний 2025 год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку, предварительные оценки — около 26,5 миллиона. Вырастет на десять процентов и число зарубежных туристов. Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран". Сергей Собянин Мэр москвы Мэр москвы

О развитии метро

Столичный метрополитен продолжает активно развиваться. Так, в сентябре завершилось возведение основного участка Троицкой линии — от станции "ЗИЛ" до Коммунарки. Сейчас идет строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, а также станций "Гольяново" и "Достоевская".

« "Намечаем продление Филевской линии, что даст дополнительный импульс развития Можайского района, инновационного центра "Сколково". Сергей Собянин Мэр Москвы Мэр Москвы

Еще две станции планируются построить в районе МГСУ и на Ярославском шоссе , уточнил он.

Параллельно в московском метро начали тестировать беспилотные технологии, которые помогут снизить вредное воздействие на окружающую среду и буду способствовать электрификации транспорта.

О строительстве жилья, инфраструктуры и дорог

Фонд реновации Москвы занял первое место по объему строительства жилья.

« "Это имеет рыночную стоимость: 80 процентов всего, что построено в Москве, покупается москвичами. Оставшуюся большую часть — жителями Подмосковья". Сергей Собянин Мэр Москвы Мэр Москвы

По его словам, разница в капитализации квартиры в хрущевке и в доме, построенном по программе реновации, составляет от 50 до 70 процентов.

« "До 2032 года будет модернизировано и построено около тысячи школьных зданий. В результате мы создадим современные условия обучения для большинства школьников Москвы". Сергей Собянин Мэр Москвы Мэр Москвы

Он также обратил внимание на то, что за 15 лет количество дней с высокой загруженностью на столичных дорогах уменьшилось в пять раз. При этом число машин в Москве и области увеличилось на три миллиона, сейчас в регионе — уже более девяти миллионов автомобилей.

В городе ввели в эксплуатацию более 47 миллионов квадратных метров промышленных цехов, технопарков, торговых и офисных зданий, что позволило создать два миллиона новых рабочих мест.

Кроме того, количество москвичей, имеющих продуктовые магазины в пешей доступности, достигло 97 процентов.

« "Если говорить о более широком выборе продовольственных, непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83 процента горожан. В результате мы сделали большой шаг к так называемому 15-минутному городу, когда в шаговой доступности можно получить основные сервисы, услуги". Сергей Собянин Мэр Москвы Мэр Москвы

О вкладе москвичей в достижение целей СВО

Столица стала одним из крупнейших центров по производству БПЛА для российских Вооруженных сил. Жители создают продукцию, необходимую для армии, а также работают в госпиталях, в одном из которых организовали специализированную поликлинику для ветеранов СВО.

« "Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов". Сергей Собянин Мэр Москвы Мэр Москвы

Власти делают все возможное для помощи бойцам в поисках работы, налаживании быта и получении необходимого лечения и реабилитации.

О новом уровне медицины

В этом году в Москве успешно завершились два беспрецедентных проекта. В частности, городу удалось практически полностью модернизировать амбулаторное звено, благодаря чему жители получили обновленные поликлиники. Также завершены реконструкция и строительство около 170 больничных корпусов.

« "Второй проект — завершение внедрения нового стандарта экстренной помощи, в рамках которого мы открыли шесть флагманских центров и 18 приемных отделений детских, взрослых больниц перестроили. В результате средняя скорость оказания неотложной медицинской помощи выросла в 1,5 раза". Сергей Собянин Мэр Москвы Мэр Москвы

В столице реализуются и другие масштабные проекты в сфере здравоохранения. Одним из них станет завершение модернизации системы медпомощи женщинам. Так, тесные маломощные консультации сменят современные центры здоровья. Их в Москве уже 16, а через год станет 25, рассказал мэр.