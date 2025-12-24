Собянин в отчете перед Мосгордумой рассказал о развитии Москвы

Об экономических успехах
"Москва является безусловным лидером страны в развитии таких направлений, как искусственный интеллект, цифровые двойники физических объектов".
Сборка автомобиля на производственной линии автомобильного завода "Москвич".
Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума — 2023.
Речное электрическое судно у Южного порта на Москве-реке. В Москве началось тестирование пяти новых понтонных причалов, которые должны будут обеспечить круглогодичные регулярные перевозки на электрических пассажирских судах на речных маршрутах по Москве-реке. К 2024 году пассажирский флот Москвы будет полностью укомплектован — он будет состоять из 21 судна, будут построены 23 причала нового типа, шесть зарядок и два пункта базирования флота.
"Нынешний 2025 год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку, предварительные оценки — около 26,5 миллиона. Вырастет на десять процентов и число зарубежных туристов. Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран".
Горожане у светящейся инсталляции в виде бумажного кораблика на фестивале "Парк света" на Северном речном вокзале в Москве.
Посетители на праздновании 130-летия ГУМ-ярмарки на Красной площади. Сто тридцать лет назад в Москве состоялось торжественное открытие Верхних торговых рядов — будущего ГУМа.
О развитии метро
"Намечаем продление Филевской линии, что даст дополнительный импульс развития Можайского района, инновационного центра "Сколково".
Эскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии московского метро. Первого марта заработали девять последних станций и БКЛ полностью открылась для пассажиров.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции "Новаторская" южного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Седьмого декабря состоялся запуск пассажирского движения на новых станциях БКЛ метро на участке от "Мнёвников" до "Каховской". В ЮЗАО расположены четыре новые станции: "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) участвует в техническом запуске движения по участку Троицкой линии московского метро от станции "ЗИЛ" до станции "Новаторская". На участке закончены основные строительные работы четырех станций, три из которых имеют пересадки на другие линии. Запустить движение для пассажиров планируется через три месяца.
О строительстве жилья, инфраструктуры и дорог
"Это имеет рыночную стоимость: 80 процентов всего, что построено в Москве, покупается москвичами. Оставшуюся большую часть — жителями Подмосковья".
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра "Москва-Сити".
В городе запустили регулярное трамвайное движение по Трифоновской улице до Рижской площади. Движения трамваев на данном участке не было с ноября 1995 года. По этому маршруту будут курсировать современные трамваи "Львенок-Москва". Они оснащены системой автономного хода, что позволяет им ехать не менее четырех километров без контактной сети, на аккумуляторах.
О вкладе москвичей в достижение целей СВО
Международная выставка-форум "Россия". Концерт "Моя Родина — Сибирь".
Сотрудник ГБУ "Гормост" моет фонтан "Золотой колос" на ВДНХ.
О новом уровне медицины
"Второй проект — завершение внедрения нового стандарта экстренной помощи, в рамках которого мы открыли шесть флагманских центров и 18 приемных отделений детских, взрослых больниц перестроили. В результате средняя скорость оказания неотложной медицинской помощи выросла в 1,5 раза".
"Фактически в 2025-м мы перешли к умному приему в поликлиниках. Благодаря искусственному интеллекту были достигнуты прорывные результаты профилактики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний пациентов трудоспособного возраста".
Пациентка в холле новой поликлиники в районе Свиблово. Новая поликлиника, которая будет принимать взрослых и детей, открылась на северо-востоке Москвы в феврале. Медицинскую помощь по новому московскому стандарту в данной поликлинике смогут получать 65 тысяч взрослых и детей. Всего за пять лет в Москве планируют обновить более двухсот поликлиник.
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в ТЦ "Метрополис" в Москве.
