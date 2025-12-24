Рейтинг@Mail.ru
Собянин в отчете перед Мосгордумой рассказал о развитии Москвы
15:11 24.12.2025 (обновлено: 18:46 24.12.2025)
Собянин в отчете перед Мосгордумой рассказал о развитии Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с отчетом перед депутатами МГД. Среди прочего он рассказал об экономических успехах столицы, развитии метро и вкладе города в
Собянин в отчете перед Мосгордумой рассказал о развитии Москвы

Собянин: Москва занимает второе место по экономике среди крупнейших мегаполисов

© Фото : Глазами Шапошникова/TelegramМэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы на заседании Московской городской думы
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы на заседании Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Глазами Шапошникова/Telegram
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы на заседании Московской городской думы
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с отчетом перед депутатами МГД. Среди прочего он рассказал об экономических успехах столицы, развитии метро и вкладе города в достижение целей спецоперации.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

Об экономических успехах

Столица занимает второе место по размеру экономики среди крупнейших мегаполисов планеты.
«

"Москва является безусловным лидером страны в развитии таких направлений, как искусственный интеллект, цифровые двойники физических объектов".

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Так, IT-сектор вырос в два раза, а его доля в городской экономике составляет уже около десяти процентов, подчеркнул мэр.
Также в столице увеличивается объем инвестиций, по итогам 2025-го он может превысить девять триллионов рублей.
«
"Это в четыре раза больше показателей 2010 года".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Количество посещающих Москву туристов ежегодно растет, благодаря чему к 2030-му вклад отрасли в ВРП города увеличится до 6,7 процента.
«

"Нынешний 2025 год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку, предварительные оценки — около 26,5 миллиона. Вырастет на десять процентов и число зарубежных туристов. Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран".

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр москвы
О развитии метро

Столичный метрополитен продолжает активно развиваться. Так, в сентябре завершилось возведение основного участка Троицкой линии — от станции "ЗИЛ" до Коммунарки. Сейчас идет строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, а также станций "Гольяново" и "Достоевская".
«

"Намечаем продление Филевской линии, что даст дополнительный импульс развития Можайского района, инновационного центра "Сколково".

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Еще две станции планируются построить в районе МГСУ и на Ярославском шоссе, уточнил он.
Параллельно в московском метро начали тестировать беспилотные технологии, которые помогут снизить вредное воздействие на окружающую среду и буду способствовать электрификации транспорта.
О строительстве жилья, инфраструктуры и дорог

Фонд реновации Москвы занял первое место по объему строительства жилья.
«

"Это имеет рыночную стоимость: 80 процентов всего, что построено в Москве, покупается москвичами. Оставшуюся большую часть — жителями Подмосковья".

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр Москвы
По его словам, разница в капитализации квартиры в хрущевке и в доме, построенном по программе реновации, составляет от 50 до 70 процентов.
«
"До 2032 года будет модернизировано и построено около тысячи школьных зданий. В результате мы создадим современные условия обучения для большинства школьников Москвы".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Он также обратил внимание на то, что за 15 лет количество дней с высокой загруженностью на столичных дорогах уменьшилось в пять раз. При этом число машин в Москве и области увеличилось на три миллиона, сейчас в регионе — уже более девяти миллионов автомобилей.
В городе ввели в эксплуатацию более 47 миллионов квадратных метров промышленных цехов, технопарков, торговых и офисных зданий, что позволило создать два миллиона новых рабочих мест.
Кроме того, количество москвичей, имеющих продуктовые магазины в пешей доступности, достигло 97 процентов.
«
"Если говорить о более широком выборе продовольственных, непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83 процента горожан. В результате мы сделали большой шаг к так называемому 15-минутному городу, когда в шаговой доступности можно получить основные сервисы, услуги".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр Москвы
О вкладе москвичей в достижение целей СВО

Столица стала одним из крупнейших центров по производству БПЛА для российских Вооруженных сил. Жители создают продукцию, необходимую для армии, а также работают в госпиталях, в одном из которых организовали специализированную поликлинику для ветеранов СВО.
«
"Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Власти делают все возможное для помощи бойцам в поисках работы, налаживании быта и получении необходимого лечения и реабилитации.
О новом уровне медицины

В этом году в Москве успешно завершились два беспрецедентных проекта. В частности, городу удалось практически полностью модернизировать амбулаторное звено, благодаря чему жители получили обновленные поликлиники. Также завершены реконструкция и строительство около 170 больничных корпусов.
«

"Второй проект — завершение внедрения нового стандарта экстренной помощи, в рамках которого мы открыли шесть флагманских центров и 18 приемных отделений детских, взрослых больниц перестроили. В результате средняя скорость оказания неотложной медицинской помощи выросла в 1,5 раза".

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр Москвы
В столице реализуются и другие масштабные проекты в сфере здравоохранения. Одним из них станет завершение модернизации системы медпомощи женщинам. Так, тесные маломощные консультации сменят современные центры здоровья. Их в Москве уже 16, а через год станет 25, рассказал мэр.
«

"Фактически в 2025-м мы перешли к умному приему в поликлиниках. Благодаря искусственному интеллекту были достигнуты прорывные результаты профилактики смертности от сердечно-сосудистых заболеваний пациентов трудоспособного возраста".

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр Москвы
