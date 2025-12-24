В Москве увеличат штраф за безбилетный проезд в городском транспорте

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте Москвы увеличат до 5 тысяч рублей, такое решение было принято на пленарном заседании Мосгордумы в среду.

"Четвёртое изменение является общим для наземного транспорта и метрополитена, оно касается актуализации размера штрафов. Пассажирский транспорт живёт и развивается за счёт билетной выручки, поэтому безбилетный проезд является серьёзной проблемой для транспортного обслуживания москвичей. Анализ случаев приведения к ответственности за безбилетный проезд показывает, что число правонарушений остается значительным. Приведу несколько примеров в разрезе буквально нескольких лет. В 2023 году было вынесено 637 тысяч постановлений о наложении штрафа, в 2024 году почти 679 тысяч. За 11 месяцев текущего года уже 684 тысячи. Количество правонарушений растет. Это значит, что установленный в настоящее время штраф за безбилетный проезд в размере 2 тысяч рублей и штраф за льготную персонифицированную карту для проезда в размере 4 тысяч рублей перестали быть ощутимыми и не способствуют снижению нарушений. Законопроект предлагает установить штраф за такие правонарушения в размере 5 тысяч рублей", - сказала председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова в ходе пленарного заседания.

Она отметила, что увеличения числа контролеров в городском транспорте на фоне повышения штрафов пока не планируется.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, также штраф за провоз ручной клади, количество или размеры которой превышают установленные нормы бесплатного провоза, составит до 1 тысячи рублей за каждое место ручной клади.