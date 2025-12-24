Рейтинг@Mail.ru
В Москве увеличат штраф за безбилетный проезд в городском транспорте - РИА Новости, 24.12.2025
13:52 24.12.2025
В Москве увеличат штраф за безбилетный проезд в городском транспорте
В Москве увеличат штраф за безбилетный проезд в городском транспорте
Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте Москвы увеличат до 5 тысяч рублей, такое решение было принято на пленарном заседании Мосгордумы в среду.
2025-12-24T13:52:00+03:00
2025-12-24T13:52:00+03:00
общество
москва
московская городская дума
транспорт
москва
общество, москва, московская городская дума, транспорт
Общество, Москва, Московская городская дума, Транспорт
В Москве увеличат штраф за безбилетный проезд в городском транспорте

Штраф за безбилетный проезд в транспорте в Москве увеличат до 5 тысяч рублей

Электробус. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Штраф за безбилетный проезд в городском транспорте Москвы увеличат до 5 тысяч рублей, такое решение было принято на пленарном заседании Мосгордумы в среду.
"Четвёртое изменение является общим для наземного транспорта и метрополитена, оно касается актуализации размера штрафов. Пассажирский транспорт живёт и развивается за счёт билетной выручки, поэтому безбилетный проезд является серьёзной проблемой для транспортного обслуживания москвичей. Анализ случаев приведения к ответственности за безбилетный проезд показывает, что число правонарушений остается значительным. Приведу несколько примеров в разрезе буквально нескольких лет. В 2023 году было вынесено 637 тысяч постановлений о наложении штрафа, в 2024 году почти 679 тысяч. За 11 месяцев текущего года уже 684 тысячи. Количество правонарушений растет. Это значит, что установленный в настоящее время штраф за безбилетный проезд в размере 2 тысяч рублей и штраф за льготную персонифицированную карту для проезда в размере 4 тысяч рублей перестали быть ощутимыми и не способствуют снижению нарушений. Законопроект предлагает установить штраф за такие правонарушения в размере 5 тысяч рублей", - сказала председатель комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова в ходе пленарного заседания.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В России определили перспективные транспортные технологии
22 декабря, 18:49
Она отметила, что увеличения числа контролеров в городском транспорте на фоне повышения штрафов пока не планируется.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, также штраф за провоз ручной клади, количество или размеры которой превышают установленные нормы бесплатного провоза, составит до 1 тысячи рублей за каждое место ручной клади.
По итогам голосования решение было принято, "за" высказались 37 депутатов, против - 3, воздержался один.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Быстро, комфортно, "бесшовно": как развивается транспортная система в РФ
1 декабря, 09:10
 
Общество Москва Московская городская дума Транспорт
 
 
