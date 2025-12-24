Рейтинг@Mail.ru
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи - РИА Новости, 24.12.2025
11:51 24.12.2025
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи - РИА Новости, 24.12.2025
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи
Снежный покров сохранится в Москве до новогодней ночи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.12.2025
москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год, погода
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год, Погода
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи

РИА Новости: Вильфанд сообщил, что снег в Москве сохранится до Нового года

Снегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Снежный покров сохранится в Москве до новогодней ночи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Да, снег будет. Выпадет снег послезавтра, 26-го числа. Вот именно в потепление, ночью будет всего-то -2, -3 градуса, днём около ноля, и тем не менее будет мокрый снег", - сказал Вильфанд.
Он объяснил, что снег сохранится даже в период потепления благодаря тому, что почва уже сильно промёрзла.
"Он (снег– ред.) уплотнится, и будет повышение снежного покрова. Сейчас там всего 2 сантиметра высота, а будет уже 4, 5, 6 сантиметров, причём будет плотный, хотя и мокрый снег", - добавил синоптик.
Ученый сказал, что в связи с похолоданием в субботу, снег сохранится до праздничной ночи.
"Снег с нами будет на Новый год, это точно", - заключил Вильфанд.
МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрНовый годПогода
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
