https://ria.ru/20251224/moskva-2064300371.html
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи - РИА Новости, 24.12.2025
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи
Снежный покров сохранится в Москве до новогодней ночи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:51:00+03:00
2025-12-24T11:51:00+03:00
2025-12-24T11:51:00+03:00
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
новый год
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_8c8f5884966c548829e236283d8376f5.jpg
https://ria.ru/20251224/vilfand-2064276187.html
https://ria.ru/20251223/tury-2064085271.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_a926dd19db3e1fae3bd41fc1b7a503cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, новый год, погода
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новый год, Погода
Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи
РИА Новости: Вильфанд сообщил, что снег в Москве сохранится до Нового года
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Снежный покров сохранится в Москве до новогодней ночи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Да, снег будет. Выпадет снег послезавтра, 26-го числа. Вот именно в потепление, ночью будет всего-то -2, -3 градуса, днём около ноля, и тем не менее будет мокрый снег", - сказал Вильфанд
.
Он объяснил, что снег сохранится даже в период потепления благодаря тому, что почва уже сильно промёрзла.
"Он (снег– ред.) уплотнится, и будет повышение снежного покрова. Сейчас там всего 2 сантиметра высота, а будет уже 4, 5, 6 сантиметров, причём будет плотный, хотя и мокрый снег", - добавил синоптик.
Ученый сказал, что в связи с похолоданием в субботу, снег сохранится до праздничной ночи.
"Снег с нами будет на Новый год, это точно", - заключил Вильфанд.