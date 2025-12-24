Снежный покров в Москве сохранится до новогодней ночи

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Снежный покров сохранится в Москве до новогодней ночи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Да, снег будет. Выпадет снег послезавтра, 26-го числа. Вот именно в потепление, ночью будет всего-то -2, -3 градуса, днём около ноля, и тем не менее будет мокрый снег", - сказал Вильфанд

Он объяснил, что снег сохранится даже в период потепления благодаря тому, что почва уже сильно промёрзла.

"Он (снег– ред.) уплотнится, и будет повышение снежного покрова. Сейчас там всего 2 сантиметра высота, а будет уже 4, 5, 6 сантиметров, причём будет плотный, хотя и мокрый снег", - добавил синоптик.

Ученый сказал, что в связи с похолоданием в субботу, снег сохранится до праздничной ночи.