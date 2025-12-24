Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предупредил о резком падении атмосферного давления в Москве
11:49 24.12.2025
Синоптик предупредил о резком падении атмосферного давления в Москве
Синоптик предупредил о резком падении атмосферного давления в Москве
Москва, Михаил Леус
Москва, Михаил Леус
Синоптик предупредил о резком падении атмосферного давления в Москве

Леус: в Москве в ближайшие дни ожидается резкое падение атмосферного давления

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве в ближайшие дни, в четверг оно упадет сразу на 17 единиц и составит 741 миллиметр ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сейчас барометры в столице показывают 758 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 единиц выше нормы. В течение оставшейся части сегодняшнего дня атмосферное давление будет падать и к вечеру в четверг опустится сразу на 17 единиц, до 741 миллиметра ртутного столба, а утром в пятницу давление упадет еще, до 735 миллиметров ртутного столба, что уже на 11-13 единиц ниже положенного. И только потом наметится небольшой рост показаний барометров, но до нормы они так и не доберутся, напротив, в воскресенье столицу ждет еще одна барическая яма - атмосферное давление обвалится до 732 миллиметров ртутного столба", - написал Леус в своем Telegram-канале.
