Госавтоинспекция назвала возраст погибших в Москве сотрудников ДПС

"Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет, дома остались супруга и девятимесячная дочь", - говорится в сообщении.