Госавтоинспекция назвала возраст погибших в Москве сотрудников ДПС

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Погибшим при исполнении служебных обязанностей в Москве сотрудникам ДПС лейтенантам Илье Климанову и Максиму Горбунову было 24 и 25, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет, дома остались супруга и девятимесячная дочь", - говорится в сообщении.
По данным СК, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Все трое погибли. Уголовное дело расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
