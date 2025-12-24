Рейтинг@Mail.ru
Госавтоинспекция назвала возраст погибших в Москве сотрудников ДПС - РИА Новости, 24.12.2025
09:42 24.12.2025
Госавтоинспекция назвала возраст погибших в Москве сотрудников ДПС
Госавтоинспекция назвала возраст погибших в Москве сотрудников ДПС - РИА Новости, 24.12.2025
Госавтоинспекция назвала возраст погибших в Москве сотрудников ДПС
Погибшим при исполнении служебных обязанностей в Москве сотрудникам ДПС лейтенантам Илье Климанову и Максиму Горбунову было 24 и 25, сообщается в... РИА Новости, 24.12.2025
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Госавтоинспекция назвала возраст погибших в Москве сотрудников ДПС

Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам ДПС было 24 и 25 лет

Сотрудники полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы
Сотрудники полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Погибшим при исполнении служебных обязанностей в Москве сотрудникам ДПС лейтенантам Илье Климанову и Максиму Горбунову было 24 и 25, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет, дома остались супруга и девятимесячная дочь", - говорится в сообщении.
По данным СК, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Все трое погибли. Уголовное дело расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
Оперативные службы работают на месте взрыва в Химках
20 декабря, 21:18
Оперативные службы работают на месте взрыва в Химках
20 декабря, 21:18
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
