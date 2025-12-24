https://ria.ru/20251224/moskva-2064245764.html
Семьям сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве, окажут помощь
Семьям погибших в Москве сотрудников ДПС будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T09:37:00+03:00
