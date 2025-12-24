Рейтинг@Mail.ru
Семьям сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве, окажут помощь
09:37 24.12.2025
Семьям сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве, окажут помощь
Семьям сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве, окажут помощь - РИА Новости, 24.12.2025
Семьям сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве, окажут помощь
Семьям погибших в Москве сотрудников ДПС будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
Семьям сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве, окажут помощь

Семьям сотрудников ДПС, погибших при взрыве в Москве, окажут необходимую помощь

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы
Сотрудники полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у места взрыва, при котором погибли два сотрудника ДПС, на улице Елецкой на юге Москвы
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Семьям погибших в Москве сотрудников ДПС будет оказана вся необходимая помощь, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Как ранее сообщал СК, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на улице Елецкой на юге столицы, в результате которого погибли сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело, будет назначен и ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая.
"Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы.
Место ЧП на юге Москвы, где погибли два сотрудника ДПС - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
СК: бомба в Москве взорвалась при задержании подозрительного человека
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ГИБДД МВД РФ
 
 
