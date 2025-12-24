Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
Туризм
 
08:41 24.12.2025
Молодые иностранцы стали чаще интересоваться Москвой, сообщил Мостуризм
Тренд на рост числа молодых путешественников из дальнего зарубежья наблюдается в Москве, 53% из Китая, 56% из Индии и 45% из стран Ближнего Востока составляют... РИА Новости, 24.12.2025
Молодые иностранцы стали чаще интересоваться Москвой, сообщил Мостуризм

Мостуризм: в Москве выросло число молодых путешественников из дальнего зарубежья

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тренд на рост числа молодых путешественников из дальнего зарубежья наблюдается в Москве, 53% из Китая, 56% из Индии и 45% из стран Ближнего Востока составляют туристы в возрасте 18-34 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"Новый тренд - рост молодежной аудитории: ядро турпотока из дальнего зарубежья - молодые путешественники в возрасте 18-34 лет: 53% из Китая, 56% из Индии и 45% из стран Ближнего Востока составляют туристы именно молодежной возрастной группы", - рассказали в пресс-службе.
В Мостуризме отметили, что такие путешественники активно используют городские цифровые сервисы, предпочитают более гибкие форматы путешествий и делятся впечатлениями о городе в своих соцсетях.
