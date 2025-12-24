Молодые иностранцы стали чаще интересоваться Москвой, сообщил Мостуризм

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тренд на рост числа молодых путешественников из дальнего зарубежья наблюдается в Москве, 53% из Китая, 56% из Индии и 45% из стран Ближнего Востока составляют туристы в возрасте 18-34 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.