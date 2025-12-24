https://ria.ru/20251224/moskva-2064239391.html
Молодые иностранцы стали чаще интересоваться Москвой, сообщил Мостуризм
Тренд на рост числа молодых путешественников из дальнего зарубежья наблюдается в Москве, 53% из Китая, 56% из Индии и 45% из стран Ближнего Востока составляют... РИА Новости, 24.12.2025
Мостуризм: в Москве выросло число молодых путешественников из дальнего зарубежья