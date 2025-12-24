https://ria.ru/20251224/moskva-2064235846.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву - РИА Новости, 24.12.2025
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T07:55:00+03:00
2025-12-24T07:55:00+03:00
2025-12-24T07:55:00+03:00
происшествия
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей собянин
Происшествия, Москва, Сергей Собянин
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву