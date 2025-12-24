https://ria.ru/20251224/moskva-2064235271.html
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
2025-12-24T07:49:00+03:00
2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минувшая ночь стала в столичном регионе самой морозной за зиму, местами температура упала ниже минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей Родины минувшая ночь стала самой морозной этой зимой. Сейчас на термометре опорной московской метеостанции ВДНХ столбик термометра застыл ровно на отметке минус 16,4, в Подмосковье
местами до 23,7 мороза. Благодаря влиянию антициклона малооблачно. Без осадков. Ветер западный, юго-западный три метра в секунду. Влажность 84%. Атмосферное давление стабильное - 758,3 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что к шести часам утра столбики минимального термометра в Москве
на Балчуге опустились до минус 15 градусов, на ВДНХ - до минус 16,4, в Тушино - до минус 17,4, что почти на восемь градусов ниже положенной в декабре ночной климатической нормы.
"В Подмосковье морознее всего было на востоке - на местном "полюсе холода" - в Черустях, где воздух остыл до минус 23,7. Студено в Сергиевом Посаде (минус 20,5), Солнечногорске
(минус 19,8), Талдоме
и Луховицах
(минус 19,1), Клину
и Дмитрове
(минус 18,8)", - добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что до восхода солнца температура воздуха продолжит понижаться.
Синоптик также напомнил, что абсолютный суточный рекорд минимальной температуры для 24 декабря был установлен в 1892 году, когда в Москве было минус 37,3 градуса.