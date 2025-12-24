Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минувшая ночь стала в столичном регионе самой морозной за зиму, местами температура упала ниже минус 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что до восхода солнца температура воздуха продолжит понижаться.

Синоптик также напомнил, что абсолютный суточный рекорд минимальной температуры для 24 декабря был установлен в 1892 году, когда в Москве было минус 37,3 градуса.