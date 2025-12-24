Рейтинг@Mail.ru
03:26 24.12.2025 (обновлено: 07:53 24.12.2025)
Два сотрудника ДПС пострадали из-за ЧП на юге Москвы
Два сотрудника ДПС пострадали из-за ЧП на юге Москвы
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия

Два сотрудника ДПС пострадали из-за ЧП на юге Москвы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Два сотрудника ДПС пострадали из-за ЧП на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в СК России.
"Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС", — говорится в заявлении.
Место происшествия на улице Елецкой оцепили, сейчас там работают сотрудники СК, полиция, Росгвардия и скорая помощь.
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Прокуратура взяла расследование под свой контроль.
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
Заголовок открываемого материала