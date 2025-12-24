Место ЧП, где пострадали сотрудники ДПС, оцепили

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Место инцидента, в котором пострадали два сотрудника ДПС на улице Елецкой на юге Москвы, оцепили, на месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Как передает корреспондент РИА Новости, место происшествия оцепили, на месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии и скорой помощи.
Кроме того, на месте работают и кинологи, а сотрудники полиции перекрыли дорогу, которая ведет к улице, на которой произошел инцидент.