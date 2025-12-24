Место ЧП, где пострадали сотрудники ДПС, оцепили

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Место инцидента, в котором пострадали два сотрудника ДПС на улице Елецкой на юге Москвы, оцепили, на месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.

Кроме того, на месте работают и кинологи, а сотрудники полиции перекрыли дорогу, которая ведет к улице, на которой произошел инцидент.