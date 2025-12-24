Рейтинг@Mail.ru
Место ЧП, где пострадали сотрудники ДПС, оцепили - РИА Новости, 24.12.2025
04:12 24.12.2025 (обновлено: 04:31 24.12.2025)
Место ЧП, где пострадали сотрудники ДПС, оцепили
Место ЧП, где пострадали сотрудники ДПС, оцепили - РИА Новости, 24.12.2025
Место ЧП, где пострадали сотрудники ДПС, оцепили
Место инцидента, в котором пострадали два сотрудника ДПС на улице Елецкой на юге Москвы, оцепили, на месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T04:12:00+03:00
2025-12-24T04:31:00+03:00
Место ЧП, где пострадали сотрудники ДПС, оцепили

На юге Москвы оцепили место ЧП, где пострадали сотрудники ДПС

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Место инцидента, в котором пострадали два сотрудника ДПС на улице Елецкой на юге Москвы, оцепили, на месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее СК РФ сообщил, что московские следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Как передает корреспондент РИА Новости, место происшествия оцепили, на месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции, Росгвардии и скорой помощи.
Кроме того, на месте работают и кинологи, а сотрудники полиции перекрыли дорогу, которая ведет к улице, на которой произошел инцидент.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Прокуратура контролирует дело о пострадавших в Москве сотрудниках ДПС
