Мошенники обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту"
24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Злоумышленники приглашают россиян сыграть в "Тайного Санту", а для получения подарка от незнакомого человека предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой, выяснило РИА Новости.
Мошенники перед Новым годом предлагают россиянам в мессенджерах сыграть в "Тайного Санту" и получить подарок от незнакомого человека. Для этого необходимо выполнить условие - подписаться на ряд Telegram-каналов.
После выполнения всех условий жертва получает ссылку, где якобы содержится информация о способе получения подарка. Однако ссылка фишинговая, перейдя по ней, человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.