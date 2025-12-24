Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту" - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/moshenniki-2064219481.html
Мошенники обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту"
Мошенники обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту" - РИА Новости, 24.12.2025
Мошенники обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту"
Злоумышленники приглашают россиян сыграть в "Тайного Санту", а для получения подарка от незнакомого человека предлагают перейти по ссылке, которая оказывается... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T03:36:00+03:00
2025-12-24T03:36:00+03:00
общество
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251219/gosduma-2063145560.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новый год
Общество, Новый год
Мошенники обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту"

РИА Новости: мошенники перед Новым годом предлагают сыграть в "Тайного Санту"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Злоумышленники приглашают россиян сыграть в "Тайного Санту", а для получения подарка от незнакомого человека предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой, выяснило РИА Новости.
Мошенники перед Новым годом предлагают россиянам в мессенджерах сыграть в "Тайного Санту" и получить подарок от незнакомого человека. Для этого необходимо выполнить условие - подписаться на ряд Telegram-каналов.
После выполнения всех условий жертва получает ссылку, где якобы содержится информация о способе получения подарка. Однако ссылка фишинговая, перейдя по ней, человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст мошенникам удаленный доступ к компьютеру или телефону.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Совфеде попросили проверить слова Милонова о "Тайном Санте"
19 декабря, 11:12
 
ОбществоНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала