Мошенники обманывают россиян под видом игры в "Тайного Санту"

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Злоумышленники приглашают россиян сыграть в "Тайного Санту", а для получения подарка от незнакомого человека предлагают перейти по ссылке, которая оказывается фишинговой, выяснило РИА Новости.

Мошенники перед Новым годом предлагают россиянам в мессенджерах сыграть в "Тайного Санту" и получить подарок от незнакомого человека. Для этого необходимо выполнить условие - подписаться на ряд Telegram-каналов.