Мошенники стали продавать билеты на несуществующие мероприятия

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мошенники стали создавать сайты для продажи билетов на несуществующие мероприятия - концерты, мюзиклы и стендапы известных артистов, с их помощью злоумышленники крадут деньги и данные россиян, рассказали РИА Новости в Angara Security.

"Яркие баннеры с броскими слоганами вроде "Будет смешно!" и предложениями купить билеты на популярные стендап-концерты активно распространяются в интернете. Однако их цель – не развлечь, а обмануть. Эксперты отдела защиты бренда Angara MTDR выявили волну мошеннических ресурсов, имитирующих платформы по продаже билетов на несуществующие мероприятия", - сказали в компании.

"Злоумышленники создают фейковые сайты, рекламирующие концерты, мюзиклы и стендапы известных артистов, которые на самом деле не планируют гастроли в указанных городах", - добавили там.

На сайтах представлена афиша, указан адрес местного концертного зала и его схема - и здесь же можно "забронировать" места и перейти к оплате. Пользователя перенаправляют на страницу оплаты, и, вне зависимости от выбранного способа, он попадает на ресурс, имитирующий Систему быстрых платежей. Через этот ресурс мошенники похищают деньги и данные.

Такая схема обмана ориентирована на жителей небольших городов, где живые выступления звезд проходят нечасто. Чаще всего ссылки на такие ресурсы распространяют через личные переписки и групповые чаты в мессенджерах, что придает им ложное ощущение приватности и надежности. Мошенники выбрали период традиционно повышенного спроса на развлечения - преддверие новогодних праздников.

"Злоумышленники используют повышенный интерес публики к массовым мероприятиям, высокий спрос на билеты и ограниченную географию живых выступлений популярных артистов. Они просто предлагают поклонникам то, чего те очень ждут, – концерт в их городе", - прокомментировал эксперт по защите бренда Angara MTDR Арсений Пашинский.