Россиян предупредили о самых обидных новогодних уловках мошенников

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. В преддверии Нового года мошенники активизируются – они придумывают новые уловки в расчете на предпраздничную суету и доверчивость граждан, В преддверии Нового года мошенники активизируются – они придумывают новые уловки в расчете на предпраздничную суету и доверчивость граждан, рассказал агентству "Прайм" руководитель сектора направления "Информационная безопасность" Лиги Цифровой Экономики Сергей Тунчик.

"Например, используют розыгрыши билетов на концерты известных исполнителей или новогодние мероприятия в крупных городах. Для участия предлагается заполнить форму с персональными данными и банковскими реквизитами для оплаты комиссии в случае выигрыша. Однако никакого розыгрыша не проводится —с карты жертвы просто списываются деньги", - предупредил он.

Есть и мошенничество с набравшей популярность игрой "Тайный Санта". Злоумышленники организуют в соцсетях группы, рассылая всем один и тот же номер карты. Есть и случаи создания поддельных ресурсов, похожих на платформы для данной игры.