Россиян предупредили о самых обидных новогодних уловках мошенников
Россиян предупредили о самых обидных новогодних уловках мошенников - РИА Новости, 24.12.2025
Россиян предупредили о самых обидных новогодних уловках мошенников
В преддверии Нового года мошенники активизируются – они придумывают новые уловки в расчете на предпраздничную суету и доверчивость граждан, рассказал агентству... РИА Новости, 24.12.2025
Россиян предупредили о самых обидных новогодних уловках мошенников
Тунчик: мошенники используют новогоднюю суету для кражи денежных средств
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
В преддверии Нового года мошенники активизируются – они придумывают новые уловки в расчете на предпраздничную суету и доверчивость граждан, рассказал
агентству "Прайм" руководитель сектора направления "Информационная безопасность" Лиги Цифровой Экономики Сергей Тунчик.
"Например, используют розыгрыши билетов на концерты известных исполнителей или новогодние мероприятия в крупных городах. Для участия предлагается заполнить форму с персональными данными и банковскими реквизитами для оплаты комиссии в случае выигрыша. Однако никакого розыгрыша не проводится —с карты жертвы просто списываются деньги", - предупредил он.
Есть и мошенничество с набравшей популярность игрой "Тайный Санта". Злоумышленники организуют в соцсетях группы, рассылая всем один и тот же номер карты. Есть и случаи создания поддельных ресурсов, похожих на платформы для данной игры.
Нередко встречаются аферы с продажей билетов или туров с "большой скидкой", а также якобы "эксклюзивные" схемы, например, персональная выгода при брони отеля. Ни в коем случае нельзя оставлять на сторонних ресурсах персональные данные, а для денежных переводов надо использовать защищенный платежный шлюз. Никому не говорите код из СМС – его спрашивают только мошенники, заключил Тунчик.