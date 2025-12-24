https://ria.ru/20251224/moroz-2064375945.html
Дед Мороз рассказал, сколько писем получает
Дед Мороз рассказал, сколько писем получает - РИА Новости, 24.12.2025
Дед Мороз рассказал, сколько писем получает
Всероссийский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что получает до десяти тысяч писем в день, всего с момента открытия волшебной почты в Великом Устюге Вологодской... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:28:00+03:00
2025-12-24T15:28:00+03:00
2025-12-24T15:29:00+03:00
общество
великий устюг
вологодская область
дед мороз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_228c86bf14bcd75895cd2cc837678fde.jpg
https://ria.ru/20251203/obrazec-pisma-dedu-morozu-2059592477.html
великий устюг
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_b50985ae2dcecde90868c7a2c8f34f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великий устюг, вологодская область, дед мороз
Общество, Великий Устюг, Вологодская область, Дед Мороз
Дед Мороз рассказал, сколько писем получает
Дед Мороз рассказал, что получает до десяти тысяч писем в день