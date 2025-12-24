Дед Мороз рассказал, сколько писем получает

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что получает до десяти тысяч писем в день, всего с момента открытия волшебной почты в Великом Устюге Вологодской области в 2001 году получено уже около пяти миллионов писем.