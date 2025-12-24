Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз рассказал, сколько писем получает
24.12.2025
Дед Мороз рассказал, сколько писем получает
Всероссийский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что получает до десяти тысяч писем в день, всего с момента открытия волшебной почты в Великом Устюге Вологодской... РИА Новости, 24.12.2025
Дед Мороз рассказал, сколько писем получает

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз рассказал РИА Новости, что получает до десяти тысяч писем в день, всего с момента открытия волшебной почты в Великом Устюге Вологодской области в 2001 году получено уже около пяти миллионов писем.
"Всего на сегодня с момента открытия волшебной почты в Великом Устюге Вологодской области мне поступило около 4,9 миллиона писем. Как правило, количество писем начинает расти с октября месяца, в ноябре приходит уже до пяти тысяч писем в день, а с середины декабря в день прилетает восемь-десять тысяч писем", - сообщил зимний волшебник.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Туда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Мальчик отправляет письмо Деду Морозу - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Письмо Деду Морозу: как написать и куда отправить, образец оформления
3 декабря
 
Общество
 
 
