Постпред Венесуэлы назвал власти США угрозой
01:14 24.12.2025 (обновлено: 01:26 24.12.2025)
Постпред Венесуэлы назвал власти США угрозой
Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал угрозой власти США, но никак не Каракас. РИА Новости, 24.12.2025
2025
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 дек – РИА Новости. Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал угрозой власти США, но никак не Каракас.
Ранее на том же заседании СБ ООН постпред США Майк Уолтц заявил, что действия и политика лидера Венесуэлы Николаса Мадуро представляют собой "чрезвычайную угрозу миру и стабильности в нашем полушарии, а также безопасности Соединенных Штатов".
"Мир должен знать, что угроза – не Венесуэла. Угроза - нынешнее правительство США", – сказал Монкада в ходе заседания Совбеза.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Он пригрозил Венесуэле невиданным шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещаний в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
