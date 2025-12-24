Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал совершенствовать инструменты для защиты от мошенничества - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 24.12.2025 (обновлено: 15:44 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/mishustin-2064376701.html
Мишустин призвал совершенствовать инструменты для защиты от мошенничества
Мишустин призвал совершенствовать инструменты для защиты от мошенничества - РИА Новости, 24.12.2025
Мишустин призвал совершенствовать инструменты для защиты от мошенничества
Важно продолжать совершенствовать инструменты для борьбы с кибермошенничеством, чтобы защитить добропорядочных граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:30:00+03:00
2025-12-24T15:44:00+03:00
общество
михаил мишустин
россия
госдума рф
кибермошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060515459_0:102:3092:1841_1920x0_80_0_0_537f5e38d8f24fc64919ce3ede9cb1a3.jpg
https://ria.ru/20251224/chislo-2064367213.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060515459_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_2ae6dbee96496e09e28d7944fafbf49c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин, россия, госдума рф, кибермошенничество
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, кибермошенничество
Мишустин призвал совершенствовать инструменты для защиты от мошенничества

Мишустин призвал совершенствовать инструменты для защиты от мошенников

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Важно продолжать совершенствовать инструменты для борьбы с кибермошенничеством, чтобы защитить добропорядочных граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в среду Мишустин сообщил, что кабмин сегодня внесет в Госдуму законопроект об усилении борьбы с кибермошенниками.
"Здесь нужно и далее продолжать проработку эффективных способов, инструментов организационных, нормативных, технических для борьбы с дистанционным хищением средств. Очень важно, чтобы добропорядочные граждане были защищены от мошенничества", - сказал Мишустин.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
МВД рассказало о снижении числа киберпреступлений в России
Вчера, 15:10
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияГосдума РФкибермошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала