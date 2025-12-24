https://ria.ru/20251224/mishustin-2064376701.html
Мишустин призвал совершенствовать инструменты для защиты от мошенничества
россия
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Важно продолжать совершенствовать инструменты для борьбы с кибермошенничеством, чтобы защитить добропорядочных граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в среду Мишустин
сообщил, что кабмин сегодня внесет в Госдуму
законопроект об усилении борьбы с кибермошенниками.
"Здесь нужно и далее продолжать проработку эффективных способов, инструментов организационных, нормативных, технических для борьбы с дистанционным хищением средств. Очень важно, чтобы добропорядочные граждане были защищены от мошенничества", - сказал Мишустин.