Правительство поддержит программу льготного лизинга гражданских судов
Российское правительство направит в 2026 году на программу льготного лизинга гражданских судов 5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:29:00+03:00
экономика
россия
правительство рф
михаил мишустин
россия
Новости
ru-RU
Мишустин: программу льготного лизинга гражданских судов направят 5 млрд рублей