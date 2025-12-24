Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил Путина с наступающим Новым годом - РИА Новости, 24.12.2025
15:11 24.12.2025 (обновлено: 15:48 24.12.2025)
Мишустин поздравил Путина с наступающим Новым годом
Мишустин поздравил Путина с наступающим Новым годом - РИА Новости, 24.12.2025
Мишустин поздравил Путина с наступающим Новым годом
Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил президента России Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством. РИА Новости, 24.12.2025
общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин поздравил Путина с наступающим Новым годом

Мишустин поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил президента России Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством.
"Позвольте от всех членов правительства Вас поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым, пожелать всего самого доброго, поблагодарить за совместную работу. Спасибо, Владимир Владимирович", - сказал Мишустин на встрече главы государства с членами кабмина.
Президент ответил благодарностью.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Мишустин считает все стоящие перед правительством задачи выполнимыми
ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
