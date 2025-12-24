https://ria.ru/20251224/mishustin-2064367985.html
Мишустин поздравил Путина с наступающим Новым годом
Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил президента России Владимира Путина с наступающими Новым годом и Рождеством. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:11:00+03:00
2025-12-24T15:11:00+03:00
2025-12-24T15:48:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
россия
общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
