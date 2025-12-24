Мишустин считает все стоящие перед правительством задачи выполнимыми

«

"Под вашим (президента РФ Владимира Путина - ред.) руководством мы работаем единой, сплоченной командой как отлаженный механизм, решая поставленные задачи. Благодаря вашему наставничеству убежден, что все выполнимо в будущем", - сказал Мишустин на встрече Путина с правительством.