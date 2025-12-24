Рейтинг@Mail.ru
Правительство работает единой сплоченной командой, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 24.12.2025 (обновлено: 16:22 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/mishustin-2064356271.html
Правительство работает единой сплоченной командой, заявил Мишустин
Правительство работает единой сплоченной командой, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.12.2025
Правительство работает единой сплоченной командой, заявил Мишустин
Правительство работает единой сплоченной командой, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:53:00+03:00
2025-12-24T16:22:00+03:00
россия
михаил мишустин
правительство рф
политика
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064399679_0:140:3142:1908_1920x0_80_0_0_be3b02f488292bd66b125051f8d0dea3.jpg
https://ria.ru/20251224/mishustin-2064360575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064399679_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_a959be5ee2cb62239ee4c36e00968012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, правительство рф, политика, общество, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Политика, Общество, Владимир Путин
Правительство работает единой сплоченной командой, заявил Мишустин

Мишустин заявил, что правительство работает единой сплоченной командой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Правительство работает единой сплоченной командой, заявил премьер России Михаил Мишустин.
«
"Под Вашим руководством мы работаем единой сплоченной командой, как отлаженный механизм, решая поставленные задачи", - сказал Мишустин на встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин перед встречей с членами правительства РФ, посвященной итогам работы кабинета министров в 2025 году. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Мишустин считает все стоящие перед правительством задачи выполнимыми
Вчера, 14:57
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФПолитикаОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала