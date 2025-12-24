https://ria.ru/20251224/mir-2064475265.html
Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, заявил Уитакер
США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 25.12.2025
Уитакер допустил, что конфликт на Украине урегулируют в ближайшие 90 дней