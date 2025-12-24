Рейтинг@Mail.ru
Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, заявил Уитакер
23:04 24.12.2025 (обновлено: 00:40 25.12.2025)
Урегулирование на Украине возможно в ближайшие 90 дней, заявил Уитакер
в мире, украина, европа, стив уиткофф, сша, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Европа, Стив Уиткофф, США, НАТО, Мирный план США по Украине
Мэттью Уитакер
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Paul Vernon
Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек – РИА Новости. США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие 90 дней, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Если он (конфликт – ред.) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Уитакер сообщил, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине ведут обсуждение четырех документов, включая 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности, отдельные гарантии безопасности со стороны США и план экономического роста и процветания после достижения мира.
Перед этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план США, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
Постпред США при НАТО назвал спорные вопросы урегулирования на Украине
Вчера, 21:48
 
