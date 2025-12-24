Рейтинг@Mail.ru
США и Украина почти согласовали гарантии безопасности, заявил Уитакер
22:25 24.12.2025 (обновлено: 22:59 24.12.2025)
США и Украина почти согласовали гарантии безопасности, заявил Уитакер
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти разрешен, и считает, что Россия якобы не возражает. РИА Новости, 24.12.2025
в мире
украина
сша
россия
нато
мирный план сша по украине
в мире, украина, сша, россия, нато, мирный план сша по украине
США и Украина почти согласовали гарантии безопасности, заявил Уитакер

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины почти разрешен, и считает, что Россия якобы не возражает.
"Гарантии в основном мы с Украиной разрешили. И я думаю, вы знаете, русские не возражают против этого", - сказал Уитакер телеканалу Fox News.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО
19 декабря, 05:43
Как заявил Уитакер, "в конце концов все сведется к тому, чтобы обе стороны соблюдали перемирие".
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что переговоры продолжатся в январе. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Переговоры России и США по Украине могут завершиться миром, заявил Орбан
23 декабря, 11:14
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский попросил о прекращении огня для проведения референдума
Вчера, 14:01
 
