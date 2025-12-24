Рейтинг@Mail.ru
22:08 24.12.2025 (обновлено: 22:58 24.12.2025)
США ближе к урегулированию на Украине, чем когда либо, заявил Уитакер
Соединённые Штаты сейчас находятся ближе, чем когда-либо, к разрешению конфликта на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
© AP Photo / Paul VernonМэттью Уитакер
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Paul Vernon
Мэттью Уитакер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Соединённые Штаты сейчас находятся ближе, чем когда-либо, к разрешению конфликта на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся (к урегулированию - ред.). Мы ближе, чем когда-либо", - заявил он телеканалу Fox News, добавив, что Вашингтон верит, что мир на Украине точно возможен.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
США и Украина почти согласовали гарантии безопасности, заявил Уитакер
Вчера, 22:25
Американский чиновник также выразил уверенность в том, что единственной причиной прогресса в урегулировании украинского конфликта является нахождение Дональда Трампа на посту президента США. "Он способен привести обе стороны за стол переговоров, чтобы продолжить обсуждение. Давайте будем надеяться, что это продолжится и мы сможем решить эту проблему как можно скорее", - добавил Уитакер.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Мяч в переговорах по Украине находится на стороне России, заявил Уитакер
Вчера, 01:16
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
США хотят понять, на что готова Россия для мира на Украине, заявил Уитакер
Вчера, 00:33
 
