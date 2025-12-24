Постпред США при НАТО назвал спорные вопросы урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса сводятся к обсуждению статуса территорий, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По его утверждению, Вашингтон и Киев "в основном урегулировали" вопросы безопасности, против чего Россия , "вероятно, не будет возражать". При этом разрешение конфликта сейчас якобы близко как никогда.

"Если он и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней", — считает он.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины . Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО . Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.