Постпред США при НАТО назвал спорные вопросы урегулирования на Украине
Спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса сводятся к обсуждению статуса территорий, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. РИА Новости, 24.12.2025
ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Спорные вопросы в переговорах по урегулированию украинского кризиса сводятся к обсуждению статуса территорий, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
По его утверждению, Вашингтон и Киев "в основном урегулировали" вопросы безопасности, против чего Россия
, "вероятно, не будет возражать". При этом разрешение конфликта сейчас якобы близко как никогда.
"Если он и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней", — считает он.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины
. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО
. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.