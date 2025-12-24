Рейтинг@Mail.ru
Переговоры должны вестись в закрытом режиме, заявил Песков - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 24.12.2025
Переговоры должны вестись в закрытом режиме, заявил Песков
Переговоры должны вестись в закрытом режиме, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле по-прежнему считают, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вестись в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме", - ответил Песков РБК на просьбу прокомментировать публикацию агентства Блумберг о якобы планах Москвы добиться изменений в разработанном США и Украиной мирном плане из 20 пунктов.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
На переговорах по Украине обсуждают четыре документа, заявил Уитакер
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваСШАДмитрий ПесковРБК (медиагруппа)Мирный план США по Украине
 
 
