Разговор Путина с Трампом пока не планируется, заявил Песков
15:43 24.12.2025 (обновлено: 15:56 24.12.2025)
Разговор Путина с Трампом пока не планируется, заявил Песков
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
Разговор Путина с Трампом пока не планируется, заявил Песков

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не планируется, пока нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Потомок Чайковского рассказал, о чем думал во время встречи Путина и Трампа
21 декабря, 08:33
 
Владимир ПутинДональд ТрампВ миреРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала