Разговор Путина с Трампом пока не планируется, заявил Песков
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:43:00+03:00
2025-12-24T15:43:00+03:00
2025-12-24T15:56:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
в мире
россия
сша
дмитрий песков
Разговор Путина с Трампом пока не планируется, заявил Песков
