Минпромторг рассказал о скорости самолета "Байкал" на первых испытаниях - РИА Новости, 24.12.2025
10:47 24.12.2025 (обновлено: 11:02 24.12.2025)
Минпромторг рассказал о скорости самолета "Байкал" на первых испытаниях
Минпромторг рассказал о скорости самолета "Байкал" на первых испытаниях
Самолет "Байкал" в рамках первого полета с российскими двигателем и винтом достиг скорости 210 км/ч и высоты 400 метров, говорится в сообщении Минпромторга РФ. РИА Новости, 24.12.2025
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), екатеринбург, арамиль, олимпийский комитет россии (окр), ан-2
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Екатеринбург, Арамиль, Олимпийский комитет России (ОКР), Ан-2
Минпромторг рассказал о скорости самолета "Байкал" на первых испытаниях

Минпромторг: самолет "Байкал" в рамках первого полета достиг скорости 210 км/ч

© Фото : Минпромторг РоссииСамолет "Байкал" совершил первый полет с российским двигателем ВК-800 и отечественным винтом АВ-901
Самолет Байкал совершил первый полет с российским двигателем ВК-800 и отечественным винтом АВ-901 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Минпромторг России
Самолет "Байкал" совершил первый полет с российским двигателем ВК-800 и отечественным винтом АВ-901
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Самолет "Байкал" в рамках первого полета с российскими двигателем и винтом достиг скорости 210 км/ч и высоты 400 метров, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Во время полета машина достигала скорости 210 км/ч и высоты 400 метров", — говорится в сообщении.
Первый полет самолета "Байкал" с российским двигателем и отечественным воздушным винтом прошел на аэродроме Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).
Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
В марте 2025 года Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей.
Испытания самолета Байкал с российским двигателем ВК-800 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Первые испытания самолета "Байкал" прошли успешно, заявил Минпромторг
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕкатеринбургАрамильОлимпийский комитет России (ОКР)Ан-2
 
 
