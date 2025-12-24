Минпромторг рассказал о скорости самолета "Байкал" на первых испытаниях

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Самолет "Байкал" в рамках первого полета с российскими двигателем и винтом достиг скорости 210 км/ч и высоты 400 метров, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Во время полета машина достигала скорости 210 км/ч и высоты 400 метров", — говорится в сообщении.
Первый полет самолета "Байкал" с российским двигателем и отечественным воздушным винтом прошел на аэродроме Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).
Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
В марте 2025 года Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей.