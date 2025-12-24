https://ria.ru/20251224/minpromtorg-2064262447.html
Первые испытания самолета "Байкал" прошли успешно, заявил Минпромторг
Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно, летчики-испытатели подтвердили, что... РИА Новости, 24.12.2025
Испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800
Самолет "Байкал" совершил первый полет с российским двигателем ВК-800 и отечественным винтом АВ-901, сообщили в Минпромторге. Испытания прошли успешно, самолет достиг скорости 210 км/ч и высоты 400 метров.
Минпромторг: первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем успешны
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно, летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний, сообщил
Минпромторг РФ.
"Испытания ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой прошли успешно. Летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний. Машина вела себя стабильно, управлялась хорошо, двигатель функционировал корректно, подтвердив надежность основных и резервных систем", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в ходе испытаний произведена полная наземная отработка силовой установки, оценка устойчивости работы двигателя на всех предусмотренных режимах, характеристика приемистости и дросселирования. Также была проведена проверка систем аварийной остановки двигателя и аварийного флюгирования воздушного винта, оценка питания двигателя топливом. После этого было получено разрешение на проведение испытательного полета.
Первый полет самолета "Байкал" с российским двигателем и отечественным воздушным винтом прошел на аэродроме Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).
Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2
. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом
. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга
(Арамиль
) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
В марте 2025 года Минпромторг РФ
объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР
), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей.