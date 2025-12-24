Первые испытания самолета "Байкал" прошли успешно, заявил Минпромторг

"Испытания ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой прошли успешно. Летчики-испытатели подтвердили, что полет прошел штатно, без замечаний. Машина вела себя стабильно, управлялась хорошо, двигатель функционировал корректно, подтвердив надежность основных и резервных систем", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в ходе испытаний произведена полная наземная отработка силовой установки, оценка устойчивости работы двигателя на всех предусмотренных режимах, характеристика приемистости и дросселирования. Также была проведена проверка систем аварийной остановки двигателя и аварийного флюгирования воздушного винта, оценка питания двигателя топливом. После этого было получено разрешение на проведение испытательного полета.