В Вооруженных силах России появилась должность помощника пулеметчика - РИА Новости, 24.12.2025
18:23 24.12.2025
В Вооруженных силах России появилась должность помощника пулеметчика
В Вооруженных силах России появилась должность помощника пулеметчика
андрей белоусов, вооруженные силы рф
Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
В Вооруженных силах России появилась должность помощника пулеметчика

Помощником пулеметчика теперь можно стать с образованием в девять классов

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ об установлении требований по уровню образования к гражданину, поступающему на военную службу по контракту в ВС РФ, которым введена должность "помощник пулеметчика", для нее требуется основное общее образование, соответствующий нормативный акт размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить требования по уровню образования к гражданину (иностранному гражданину, лицу без гражданства), поступающему на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.
В приложении приказа в разделе "Воинские должности, при назначении на которые необходимо основное общее образование" под пунктом 66 добавлена должность "Помощник пулеметчика". В ранее подписанных приказах существовали только воинские должности "Пулеметчик" и "Старший пулеметчик".
Кроме того для граждан, имеющих 9 классов образования, введена должность "Младший специалист (только для военных комиссариатов)".
Андрей Белоусов
Вооруженные силы РФ
 
 
