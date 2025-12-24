В Вооруженных силах России появилась должность помощника пулеметчика

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ об установлении требований по уровню образования к гражданину, поступающему на военную службу по контракту в ВС РФ, которым введена должность "помощник пулеметчика", для нее требуется основное общее образование, соответствующий нормативный акт размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Установить требования по уровню образования к гражданину (иностранному гражданину, лицу без гражданства), поступающему на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации на воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в документе.

В приложении приказа в разделе "Воинские должности, при назначении на которые необходимо основное общее образование" под пунктом 66 добавлена должность "Помощник пулеметчика". В ранее подписанных приказах существовали только воинские должности "Пулеметчик" и "Старший пулеметчик".