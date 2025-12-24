Рейтинг@Mail.ru
Осужденным могут разрешить отбывать наказание на их работе - РИА Новости, 24.12.2025
21:02 24.12.2025
Осужденным могут разрешить отбывать наказание на их работе
Осужденным могут разрешить отбывать наказание на их работе
Минюст РФ хочет разрешить осужденным к исправительным работам отбывать наказание по основному месту работы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 24.12.2025
россия
Осужденным могут разрешить отбывать наказание на их работе

Минюст хочет разрешить осужденным отбывать наказание по месту работы

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минюст РФ хочет разрешить осужденным к исправительным работам отбывать наказание по основному месту работы, сообщается на сайте ведомства.
"Предлагается предусмотреть организацию исполнения наказания в виде исправительных работ по основному месту работы осуждённых", - говорится в сообщении.
Путин на встрече с директором ФСИН Аркадием Гостевым - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Глава ФСИН рассказал о сокращении числа осужденных в местах лишения свободы
1 декабря, 14:10
При этом в случае увольнения с основного места работы после вынесения приговора суда осуждённый будет обязан самостоятельно трудоустроиться или встать на учёт в органах службы занятости.
"Подобное обновление нормативной правовой базы будет способствовать дальнейшему совершенствованию применения к осуждённым альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы", - добавили в ведомстве.
Соответствующий проект Минюст опубликовал на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.
Усовершенствование порядка организации исполнения наказаний и мер уголовного правового характера, не связанных с изоляцией от общества, связано с ранее подписанным президентом РФ Владимиром Путиным законом, уточняющим порядок исполнения наказаний в виде исправительных работ.
Так, согласно новым нормам, отбывать исправительные работы могут только те осужденные, у которых есть основное место работы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин подписал закон об аресте уклоняющихся от принудительных работ
15 декабря, 17:30
 
