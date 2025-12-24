Осужденным могут разрешить отбывать наказание на их работе

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Минюст РФ хочет разрешить осужденным к исправительным работам отбывать наказание по основному месту работы, сообщается на сайте ведомства.

"Предлагается предусмотреть организацию исполнения наказания в виде исправительных работ по основному месту работы осуждённых", - говорится в сообщении.

При этом в случае увольнения с основного места работы после вынесения приговора суда осуждённый будет обязан самостоятельно трудоустроиться или встать на учёт в органах службы занятости.

"Подобное обновление нормативной правовой базы будет способствовать дальнейшему совершенствованию применения к осуждённым альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы", - добавили в ведомстве.

Соответствующий проект Минюст опубликовал на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.

Усовершенствование порядка организации исполнения наказаний и мер уголовного правового характера, не связанных с изоляцией от общества, связано с ранее подписанным президентом РФ Владимиром Путиным законом, уточняющим порядок исполнения наказаний в виде исправительных работ.