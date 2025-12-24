https://ria.ru/20251224/mikhalkov-2064413782.html
Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного
Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного - РИА Новости, 24.12.2025
Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил народному артисту РСФСР, кинорежиссеру Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:00:00+03:00
2025-12-24T17:00:00+03:00
2025-12-24T18:13:00+03:00
культура
никита михалков
владимир путин
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил народному артисту РСФСР, кинорежиссеру Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из различных сфер.