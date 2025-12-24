Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного
17:00 24.12.2025 (обновлено: 18:13 24.12.2025)
Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил народному артисту РСФСР, кинорежиссеру Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея...
культура
никита михалков
владимир путин
https://ria.ru/20251224/mikhalkov-2064411032.html
никита михалков, владимир путин
Культура, Никита Михалков, Владимир Путин
Путин вручил Михалкову орден Андрея Первозванного

Путин в Кремле вручил Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин и народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и народный артист РСФСР, кинорежиссёр Никита Михалков на церемонии вручения государственных наград в Кремле. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил народному артисту РСФСР, кинорежиссеру Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения государственных наград проходит в Екатерининском зале Кремля. В числе награждаемых орденами, медалями и почетными званиями – известные музыканты и артисты, представители науки и образования, заслуженные деятели спорта, работники здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и другие выдающиеся личности из различных сфер.
