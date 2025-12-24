Путин отметил стремление Михалкова защищать российскую культуру

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил стремление народного артиста РСФСР, режиссера Никиты Михалкова защищать российскую культуру.
Путин вручает государственные награды в среду в Кремле. В ходе церемонии глава государства подчеркнул, что в зале собрался цвет российской культуры - люди, которых отличает по-настоящему большой талант и глубокое понимание значимости творческой деятельности и ответственности за ее результаты.
"Высшей государственной наградой страны - Ордена святого апостола Андрея Первозванного удостоен Никита Сергеевич Михалков - самобытный кинорежиссер, человек, для которого преданность отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру является поистине определяющим и в жизни, и в творчестве", - сказал Путин на церемонии.
