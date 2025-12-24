Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил стремление Михалкова защищать российскую культуру - РИА Новости, 24.12.2025
Культура
 
16:49 24.12.2025
Путин отметил стремление Михалкова защищать российскую культуру
Путин отметил стремление Михалкова защищать российскую культуру
россия, рсфср, владимир путин, никита михалков
Культура, Россия, РСФСР, Владимир Путин, Никита Михалков
Путин отметил стремление Михалкова защищать российскую культуру

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил стремление народного артиста РСФСР, режиссера Никиты Михалкова защищать российскую культуру.
Путин вручает государственные награды в среду в Кремле. В ходе церемонии глава государства подчеркнул, что в зале собрался цвет российской культуры - люди, которых отличает по-настоящему большой талант и глубокое понимание значимости творческой деятельности и ответственности за ее результаты.
"Высшей государственной наградой страны - Ордена святого апостола Андрея Первозванного удостоен Никита Сергеевич Михалков - самобытный кинорежиссер, человек, для которого преданность отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру является поистине определяющим и в жизни, и в творчестве", - сказал Путин на церемонии.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов России
22 декабря, 22:37
 
КультураРоссияРСФСРВладимир ПутинНикита Михалков
 
 
