В МИД отметили востребованность российского опыта в области ИИ - РИА Новости, 24.12.2025
18:09 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/mid-2064434405.html
В МИД отметили востребованность российского опыта в области ИИ
2025-12-24T18:09:00+03:00
2025-12-24T18:09:00+03:00
россия
сергей лавров
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
искусственный интеллект (ии)
ии
россия
Новости
россия, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), искусственный интеллект (ии), ии
Россия, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Искусственный интеллект (ИИ), ИИ
© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Коллегия МИД РФ "О продвижении российских подходов по проблематике искусственного интеллекта" под председательством российского министра иностранных дел Сергея Лаврова провела заседание, в ходе которого участники акцентировали востребованность продвижения отечественного опыта и решений в области искусственного интеллекта (ИИ) для наращивания социально-экономического потенциала развивающихся стран, сообщило российское дипломатическое министерство.
"Двадцать четвертого декабря под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова состоялось заседание коллегии МИД России "О продвижении российских подходов по проблематике искусственного интеллекта"... Акцентирована востребованность продвижения отечественного опыта и решений в области ИИ в целях наращивания социально-экономического потенциала развивающихся стран", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным МИД, на заседании дипломаты рассмотрели проблематику искусственного интеллекта как значимого фактора цифровой трансформации, обозначили риски, связанные с разработкой, внедрением и использованием этой технологии.
"Определены основополагающие принципы российской внешнеполитической позиции на этом направлении: уважение суверенитета государств, ответственность человека за принятие решений, развитие доверенных систем ИИ, соблюдение их разработчиками национальных законодательств, обеспечение равноправного доступа стран к технологиям и данным, в первую очередь обучающим", - добавило министерство.
МИД уточнил, что дипломаты наметили векторы дальнейших политико-дипломатических усилий по отстаиванию российских подходов в области искусственного интеллекта в профильных переговорных форматах.
"Особое внимание уделено запущенным в этом году в ООН новым структурам по ИИ: Глобальному диалогу по управлению ИИ и Независимой международной научной группе. Подтверждена необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами как на многосторонних площадках, так и на двусторонней основе в интересах сокращения цифрового неравенства и обеспечения безопасности государств в соответствии с Уставом ООН и его принципами", - заключило министерство.
РоссияСергей ЛавровООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Искусственный интеллект (ИИ)ИИ
 
 
