В МИД отметили востребованность российского опыта в области ИИ

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Коллегия МИД РФ "О продвижении российских подходов по проблематике искусственного интеллекта" под председательством российского министра иностранных дел Сергея Лаврова провела заседание, в ходе которого участники акцентировали востребованность продвижения отечественного опыта и решений в области искусственного интеллекта (ИИ) для наращивания социально-экономического потенциала развивающихся стран, Коллегия МИД РФ "О продвижении российских подходов по проблематике искусственного интеллекта" под председательством российского министра иностранных дел Сергея Лаврова провела заседание, в ходе которого участники акцентировали востребованность продвижения отечественного опыта и решений в области искусственного интеллекта (ИИ) для наращивания социально-экономического потенциала развивающихся стран, сообщило российское дипломатическое министерство.

"Двадцать четвертого декабря под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова состоялось заседание коллегии МИД России "О продвижении российских подходов по проблематике искусственного интеллекта"... Акцентирована востребованность продвижения отечественного опыта и решений в области ИИ в целях наращивания социально-экономического потенциала развивающихся стран", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, на заседании дипломаты рассмотрели проблематику искусственного интеллекта как значимого фактора цифровой трансформации, обозначили риски, связанные с разработкой, внедрением и использованием этой технологии.

"Определены основополагающие принципы российской внешнеполитической позиции на этом направлении: уважение суверенитета государств, ответственность человека за принятие решений, развитие доверенных систем ИИ, соблюдение их разработчиками национальных законодательств, обеспечение равноправного доступа стран к технологиям и данным, в первую очередь обучающим", - добавило министерство.

МИД уточнил, что дипломаты наметили векторы дальнейших политико-дипломатических усилий по отстаиванию российских подходов в области искусственного интеллекта в профильных переговорных форматах.