https://ria.ru/20251224/mid-2064370947.html
Россия подтвердила поддержку суверенитета Сирии, заявил МИД
Россия подтвердила поддержку суверенитета Сирии, заявил МИД - РИА Новости, 24.12.2025
Россия подтвердила поддержку суверенитета Сирии, заявил МИД
Россия в ходе переговоров министров иностранных дел РФ и Сирии Сергея Лаврова и Асаада аш-Шибани подтвердила поддержку сирийского суверенитета, сообщил... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:15:00+03:00
2025-12-24T15:15:00+03:00
2025-12-24T15:25:00+03:00
россия
сирия
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251112/siriya-2054362413.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сирия, В мире, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия подтвердила поддержку суверенитета Сирии, заявил МИД
МИД РФ: Россия подтвердила поддержку суверенитета Сирии