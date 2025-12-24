Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Сирии условились о продолжении контактов - РИА Новости, 24.12.2025
15:13 24.12.2025 (обновлено: 15:21 24.12.2025)
Лавров и глава МИД Сирии условились о продолжении контактов
Лавров и глава МИД Сирии условились о продолжении контактов - РИА Новости, 24.12.2025
Лавров и глава МИД Сирии условились о продолжении контактов
Россия и Сирия условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в ООН, сообщили в МИД РФ по результатам переговоров министра иностранных дел РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:13:00+03:00
2025-12-24T15:21:00+03:00
в мире, россия, сирия, оон, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, ООН, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Сирии условились о продолжении контактов

МИД РФ: Лавров и глава МИД Сирии условились о продолжении контактов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи в Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия и Сирия условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в ООН, сообщили в МИД РФ по результатам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с сирийским коллегой Асаадом Шибани.
"Было условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в ООН и на других многосторонних площадках", - говорится в сообщении дипведомства.
Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Сирия разделяет с Россией стратегические интересы, заявил аш-Шараа
12 ноября, 02:02
 
