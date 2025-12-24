https://ria.ru/20251224/mid-2064369236.html
Лавров и глава МИД Сирии условились о продолжении контактов
Россия и Сирия условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в ООН, сообщили в МИД РФ по результатам переговоров министра иностранных дел РИА Новости, 24.12.2025
Лавров и глава МИД Сирии условились о продолжении контактов
