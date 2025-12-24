Лавров и глава МИД Сирии обсудили развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Асаадом аш-Шибани обсудили вопросы развития двусторонних отношений, включая углубление политического диалога и налаживание взаимовыгодного взаимодействия в различных областях, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.