Лавров и глава МИД Сирии обсудили развитие двусторонних отношений
Лавров и глава МИД Сирии обсудили развитие двусторонних отношений - РИА Новости, 24.12.2025
Лавров и глава МИД Сирии обсудили развитие двусторонних отношений
Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Асаадом аш-Шибани обсудили вопросы развития... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:12:00+03:00
2025-12-24T15:12:00+03:00
2025-12-24T15:25:00+03:00
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Асаадом аш-Шибани обсудили вопросы развития двусторонних отношений, включая углубление политического диалога и налаживание взаимовыгодного взаимодействия в различных областях, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе беседы предметно рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений, включая углубление политического диалога и налаживание взаимовыгодного взаимодействия в различных областях. В данном контексте отмечена эффективная работа механизма постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.