МИД прокомментировал рассмотрение в Канаде проекта об изъятии активов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рассмотрение в парламенте Канады проекта изъятия суверенных активов РФ - это способ легализовать на уровне государства попытку их кражи, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявлял, что в парламенте Канады снова рассматривается проект об изъятии суверенных активов РФ.
"Вопрос затрагивает крайне важную и тревожную тенденцию, которую мы наблюдаем со стороны коллективного Запада. Официальная Оттава действительно силится стать "законодателем мод" в этом криминальном предприятии. Законопроект S-278 "Об изменении Закона о специальных экономических мерах" - не что иное, как способ легализовать на государственном уровне возможную попытку кражи российских активов", - сказал Гусаров в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о возобновлении рассмотрения парламентом Канады проекта об изъятии суверенных активов РФ.
