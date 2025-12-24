МИД прокомментировал рассмотрение в Канаде проекта об изъятии активов

"Вопрос затрагивает крайне важную и тревожную тенденцию, которую мы наблюдаем со стороны коллективного Запада. Официальная Оттава действительно силится стать "законодателем мод" в этом криминальном предприятии. Законопроект S-278 "Об изменении Закона о специальных экономических мерах" - не что иное, как способ легализовать на государственном уровне возможную попытку кражи российских активов", - сказал Гусаров в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о возобновлении рассмотрения парламентом Канады проекта об изъятии суверенных активов РФ.