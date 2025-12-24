Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал рассмотрение в Канаде проекта об изъятии активов
24.12.2025
МИД прокомментировал рассмотрение в Канаде проекта об изъятии активов
МИД прокомментировал рассмотрение в Канаде проекта об изъятии активов
в мире
россия
канада
оттава
олег степанов
санкции в отношении россии
2025
МИД прокомментировал рассмотрение в Канаде проекта об изъятии активов

Флаги Канады в Оттаве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Рассмотрение в парламенте Канады проекта изъятия суверенных активов РФ - это способ легализовать на уровне государства попытку их кражи, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.
Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявлял, что в парламенте Канады снова рассматривается проект об изъятии суверенных активов РФ.
"Вопрос затрагивает крайне важную и тревожную тенденцию, которую мы наблюдаем со стороны коллективного Запада. Официальная Оттава действительно силится стать "законодателем мод" в этом криминальном предприятии. Законопроект S-278 "Об изменении Закона о специальных экономических мерах" - не что иное, как способ легализовать на государственном уровне возможную попытку кражи российских активов", - сказал Гусаров в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о возобновлении рассмотрения парламентом Канады проекта об изъятии суверенных активов РФ.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Euroclear поприветствовал решение ЕС не использовать российские активы
